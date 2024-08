Egitto, Giacomo Passeri condannato. Farnesina: “Massima attenzione”

Il 31enne italiano - originario della Sierra Leone, cresciuto a Pescara, residente a Londra e in cella da quasi un anno - è stato condannato a 25 anni di reclusione con l'accusa di spaccio di droga e, secondo la sentenza del tribunale del Cairo, dovrà scontare la pena nelle carceri egiziane. “Siamo sotto choc”, dice la famiglia, che ha lanciato un appello al governo affinché si adoperi per far tornare il giovane in Italia. La Farnesina ha fatto sapere che sta seguendo il "caso con la massima attenzione”

Un ragazzo italiano di 31 anni, originario della Sierra Leone, cresciuto a Pescara e residente da qualche anno a Londra, è stato condannato in Egitto a 25 anni di carcere con l'accusa di spaccio di droga. Secondo la sentenza del tribunale del Cairo, Giacomo Passeri - che si trova in cella da quasi un anno - dovrà scontare la pena nelle carceri egiziane. Il caso del giovane italiano era esploso a luglio, quando la famiglia aveva parlato di "torture" e aveva denunciato: "È in uno stato d'abbandono e senza cure" dopo un intervento chirurgico.

La condanna in Egitto

A rendere nota la sentenza dei giudici egiziani, emessa nei giorni scorsi, è stata sempre la famiglia, che però aveva parlato di una condanna all'ergastolo. Poi la Farnesina ha precisato che si tratta di 25 anni. "Siamo ancora sotto choc, ci hanno appena comunicato che Giacomo è stato condannato all'ergastolo", aveva detto il fratello Andrea Passeri, che ha lanciato un appello al governo affinché si adoperi per far tornare il giovane in Italia. La Farnesina ha poi fatto sapere che all'udienza di primo grado al Cairo ha assistito, "in qualità di osservatore, il capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia, accompagnato da un interprete". E "lo stesso giorno, l'avvocato ha informato la sede che il signor Passeri è stato condannato a 25 anni di detenzione". Il legale di Passeri "ha comunque già informato l'Ambasciata dell'intenzione di presentare ricorso", ha detto ancora il ministero degli Esteri, con la sede diplomatica che sta continuando a seguire il "caso con la massima attenzione, attraverso costanti contatti con il legale e ha richiesto alle competenti autorità egiziane di autorizzare una visita consolare in carcere con la massima urgenza, per prestare ogni necessaria assistenza".

Le accuse

Secondo quanto risulta alla Farnesina, i giudici egiziani accusano Passeri di esser stato trovato con "un importante quantitativo di stupefacenti, tra cui numerosi ovuli da lui ingeriti, contenenti anch'essi stupefacenti". Ed è questo il motivo per il quale è stato condannato per "traffico internazionale di droga". Il giovane - papà italiano e mamma della Sierra Leone e residente da tempo a Londra - era stato arrestato il 23 agosto 2023 per il possesso, secondo la versione dei familiari, di piccole dosi di stupefacenti.