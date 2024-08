In Australia arriva SunCable, la più grande centrale solare del mondo

L'Australia ha approvato i piani per la costruzione di un gigantesco parco solare nel nord del Paese, progetto che ha descritto come "la più grande zona solare del mondo". Il ministro dell'Ambiente, Tanya Plibersek, ha spiegato che il parco produrrà energia sufficiente ad alimentare tre milioni di case e comprenderà pannelli, batterie e un cavo che collegherà l'Australia a Singapore. "Si tratterà della più grande area solare del mondo, che farà dell'Australia il leader mondiale dell'energia verde", ha dichiarato Libere. Il parco solare dovrebbe fornire quattro gigawatt di energia all'ora per uso domestico. Altri due gigawatt saranno inviati a Singapore, coprendo il 15% del fabbisogno della città-stato. Le batterie potrebbero inoltre immagazzinare fino a 40 gigawatt.