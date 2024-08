Usa, Trump: "Stop a svolta auto green". Primo comizio Harris-Biden

Il tycoon ha parlato per quasi due ore, di cui quasi la metà un monologo, senza prendere domande dei reporter. Attacchi alla candidata dem e accuse sul fronte economico. Critiche anche alla svolta green nel mondo delle auto. Il presidente degli Stati Uniti Biden è invece intervenuto in appoggio ad Harris per il primo comizio elettorale congiunto: "Sarà un ottimo presidente", dice. E insieme rivendicano i risultati rispetto al costo dei farmaci per i cittadini Usa

Sfida a distanza tra Donald Trump e Kamala Harris in due diversi incontri in vista del voto per le presidenziali Usa. Nel resort di Bedminster, il tycoon ha parlato per quasi due ore, di cui quasi la metà un monologo, senza prendere domande dei reporter, nonostante avesse organizzato una conferenza stampa. Il presidente degli Stati Uniti Biden è invece intervenuto in appoggio ad Harris per il primo comizio elettorale congiunto.

Infine Trump affonda: "Metterò fine alla guerra di Kamala all'energia e al Green New 'scam' (truffa, al posto di deal)", riferendosi al maxi piano per la transizione energetica approvato dal Congresso su iniziativa dell'amministrazione Biden. "Metterò fine anche agli obblighi per favorire i veicoli elettrici, nonostante l'endorsement di Elon Musk", ha aggiunto, riferendosi al patron di Tesla e ai sussidi per promuovere il settore.

Trump ha attaccato direttamente la rivale dem: "Penso di aver diritto agli attacchi personali", ha detto rispondendo ad una domanda dei reporter sugli inviti della sua campagna e dei suoi alleati a non attaccare Kamala Harris personalmente ma politicamente. "Io ho diritto ad attaccare Kamala Harris, lei mi ha definito `bizzarro e io non ho molto rispetto per lei, non ho rispetto per la sua intelligenza", ha detto.

Primo comizio congiunto Harris-Biden

"Gente, ho un partner incredibile. I progressi che abbiamo fatto. Sarà un ottimo presidente". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden si è riferito alla vicepresidente Kamala Harris. I due hanno tenuto il loro primo evento congiunto da quando Biden è uscito dalla corsa alla Casa Bianca e l'ha appoggiata per prendere il suo posto in cima al ticket democratico in vista delle elezioni del 4 novembre prossimo. Harris e Biden hanno parlato dal palco del Prince George's County Community College nel Maryland. "Potrei parlare tutto il pomeriggio della persona con cui sono sul palco", ha detto Harris. "C'è molto amore in questa stanza per il nostro presidente. E penso che sia per molte, molte ragioni, tra cui pochi leader nella nostra nazione hanno fatto di più su così tante questioni, incluso espandere l'accesso a un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili". Più tardi nelle sue osservazioni, Harris ha detto che è stato un suo "grande onore" servire con Biden, che ha definito un "essere umano straordinario".

Joe Biden e Kamala Harris hanno anche attaccato Big Pharma e vantato i successi dei loro sforzi per ridurre i prezzi dei farmaci, culminati oggi nello "storico taglio' dei costi di 10 medicinali basilari per gli anziani. "Troppi americani non possono permettersi le medicine di cui hanno bisogno. La sanità è un diritto e non un privilegio, è una questione di dignità. Negli Stati Uniti paghiamo più di ogni nazione avanzata nel mondo per gli stessi farmaci", ha detto Biden.