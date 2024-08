Usa 2024, attacchi hacker da Iran a Trump e Harris: Google conferma

È in corso un’ampia operazione iraniana di hackeraggio sulla campagna per le presidenziali negli Stati Uniti. È quanto dichiara Google confermando quelli che fino a qualche giorno fa erano solo sospetti: l'Iran sta aumentando i suoi sforzi per ostacolare le elezioni Usa del 5 novembre utilizzando siti di notizie false, attacchi informatici e hacking. "A maggio e giugno – conferma il team del colosso informatico - Apt42 ha attaccato gli account di posta elettronica personali di una dozzina di individui affiliati al presidente Joe Biden, alla vice e all'ex presidente Trump, inclusi attuali ed ex funzionari governativi statunitensi e persone associate alle rispettive campagne”.