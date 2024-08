Germania, allerta acqua contaminata: sospetto sabotaggio

Nuova allerta nell'ovest della Germania, dove circa 10mila residenti sono stati avvisati di non utilizzare l'acqua del rubinetto a causa di un possibile sabotaggio presso un serbatoio che alimenta una base Nato a Colonia-Wahn

Nuova allerta per acqua contaminata nell'ovest della Germania , dove le autorità hanno emesso un avviso a circa 10mila residenti, chiedendo loro di non bere o utilizzare l'acqua del rubinetto. La misura è scattata dopo la scoperta di un buco nel recinto di un serbatoio d'acqua che alimenta anche una base militare della Nato situata a Colonia-Wahn, sollevando timori di un possibile sabotaggio.

In corso l’analisi dei campioni di acqua



L'allarme è stato diramato dal comune di Mechernich, vicino a Colonia, mentre si stanno ancora analizzando campioni dell'acqua potenzialmente contaminata in quello che si sospetta essere un atto di sabotaggio per il ruolo della Nato e della Germania in appoggio all'Ucraina nella guerra contro la Russia.

Le indagini sul sospetto sabotaggio alla base Nato



Le indagini sul sospetto sabotaggio alla base tedesca della Nato sono state avviate il 14 agosto. L'allarme era scattato nel pomeriggio, dopo che in mattinata era stata isolata la caserma di Colonia-Wahn per un altro presunto sabotaggio all'acquedotto contro l'esercito tedesco. I sospetti sono nati dopo che diversi familiari dei soldati hanno riferito di soffrire di problemi intestinali e disturbi allo stomaco. Per lo stesso sospetto, era stata chiusa nel pomeriggio anche la base militare di Geilenkirchen.

