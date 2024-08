Introduzione

Sommando il numero minimo di ferie retribuite (per un lavoratore dipendente, con anzianità minima e un contratto a tempo pieno) alle varie festività nazionali, dove si colloca il nostro Paese fra quelli dell'Unione europea? Nella seconda metà della lista: le giornate pagate lontano dal lavoro sono in tutto 32. In testa a tutti c'è l'Austria (38) e in fondo la Grecia (26). A mettere insieme i numeri è il sito resume.io, sulla base di dati aggiornati al 2022. Allargando il campo oltre i confini europei, l'Iran, San Marino e lo Yemen sono gli Stati che totalizzano più giornate lontane dal lavoro all'anno per legge. Dal lato opposto ci sono Micronesia e Stati Uniti.