Introduzione

Immobiliare.it Insights ha preso in considerazione il costo delle abitazioni in alcune località marittime italiane. Nella città toscana per un immobile a pochi passi dalla spiaggia la richiesta media è di 10.000 euro/mq, mentre per una casa più distante il prezzo è di 8.681 euro/mq.

Seguono Sorrento e Alassio. Salvo poche eccezioni, i prezzi monitorati risultano in aumento ovunque se confrontati con il 2019. Secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio, che ha collaborato con Swg, la settimana di Ferragosto vede 13 milioni di italiani in viaggio, con una spesa complessiva prevista tra 6,7 e 7 miliardi di euro.