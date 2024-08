Iran, polizia spara a una donna per aver violato la legge sul velo

La donna, Arezoo Badri, stava tornando a casa nella città settentrionale di Noor il 22 luglio quando la polizia ha tentato di fermarla dopo che la sua auto era stata segnalata. Forse era stata filmata mentre guidava senza hijab nei giorni precedenti. Lo riporta il Guardian, citando gruppi per i diritti umani e fonti interne all'Iran

Di nuovo violenza sulle donne in Iran da parte delle autorità. La polizia avrebbe sparato su una donna che guidava senza rispettare le regole sul corretto uso del velo, ferendola in modo grave e lasciandola paralizzata. Lo riporta il Guardian, citando gruppi per i diritti umani e fonti interne all'Iran. Arezoo Badri stava tornando a casa nella città settentrionale di Noor il 22 luglio quando la polizia ha tentato di fermarla dopo che la sua auto era stata segnalata. Una ong ha affermato di ritenere che Badri, mamma di due figli, possa essere stata vista o filmata mentre guidava senza hijab nei giorni precedenti e che sia stato diramato un avviso sulla sua targa.