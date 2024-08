Giappone, cresce l'ansia da Big One: corsa alle scorte

Corsa alle scorte in Giappone per il crescente timore del Big One, un terremoto di proporzioni devastanti, soprattutto dopo la scossa di magnitudo 7.1 dell'8 agosto nella regione sud occidentale del Kyushu, nel mezzo delle vacanze estive. Sabato nell'Hokkaido, a nord dell'arcipelago, si è verificata un’altra scossa di analoga intensità, non collegabile all'allerta nazionale rilasciata dalle autorità, ma che ha accresciuto la paura tra la popolazione che in alcune aree ha preso d'assalto i supermercati per fare scorte di acqua e provviste di riso. Le autorità giapponesi stanno esortando la popolazione ad evitare di accumulare scorte mentre si è registrata una impennata nella richiesta di kit per disastri e beni di prima necessità. Ma in un supermercato di Tokyo è stato affisso un cartello che si scusava con i clienti per la carenza di alcuni prodotti, attribuita a "notizie dei media relative al terremoto".

Il viaggio rinviato del premier

L’ansia dei giapponesi è aumentata dopo la rinuncia del premier Fumio Kishida a un viaggio in Asia centrale per gestire la crisi. Nei giorni scorsi gli scienziati della Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che studiano i movimenti tellurici nella nazione con la maggiore attività sismica al mondo (in media 1.500 terremoti all'anno, alcuni dei quali impercettibili), hanno infatti avvisato su un possibile "mega-quake" che potrebbe provocare oltre 320 mila vittime, sebbene abbia specificato di non avere elementi per poter affermare che il cataclisma sia imminente e che l'allarme riguarda i prossimi 30 anni.