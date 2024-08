Libia, scontri tra milizie: chiude l'università di Tripoli

Tensione alle stelle in Libia, dove nove persone sono rimaste uccise ieri negli scontri tra due gruppi armati rivali nella periferia orientale di Tripoli. "Il bilancio delle vittime degli scontri ha raggiunto nove morti", ha dichiarato il servizio di ambulanza e soccorso della capitale libica in un comunicato accompagnato da immagini dei suoi membri mentre recuperano corpi in diversi luoghi del sobborgo di Tajoura. La nota non specifica se tra le vittime vi siano civili. Secondo testimoni, gli scontri sono scoppiati a metà giornata e sono continuati per ore. Un funzionario della sicurezza della capitale ha detto all'Afp che hanno coinvolto due gruppi armati "dopo scaramucce e una discussione sfociata in uno scontro a fuoco con armi di medio calibro". I due gruppi armati sono affiliati al governo di unità nazionale (Gnu) con sede a Tripoli (ovest) che non ha ancora commentato gli scontri.