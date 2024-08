Florida, l’uragano Debby trascina pacchi di cocaina in spiaggia

Uragano Debby, non solo tempeste

Lo US Border Patrol, ovvero l'ente statunitense preposto alle dogane e alla protezione delle frontiere, ha prontamente risposto alla situazione, scoprendo e sequestrando 25 pacchetti di cocaina lungo la costa delle isole Keys. Il valore di questa inattesa "spedizione" si aggira intorno a oltre un milione di dollari. Le autorità hanno lavorato rapidamente per mettere in sicurezza la droga e avviare un'indagine su come possa essere stata trascinata sulla costa, presumibilmente a causa delle condizioni estreme create dall'uragano Debby.