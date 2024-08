Bangladesh, gli studenti vogliono il Nobel Yunus come capo del governo

"Abbiamo deciso che verrà formato un governo ad interim in cui il dottor Muhammad Yunus, premio Nobel di fama internazionale, sarà il consigliere principale", ha detto in una conferenza stampa Nahid Islam, il principale leader di Students against discrimination. Ieri la premier Sheikh Hasina si è dimessa ed è scappata in India lasciando il potere all'esercito

Gli studenti del Bangladesh hanno proposto il premio Nobel Muhammad Yunus per guidare un governo ad interim dopo la destituzione del primo ministro e l'assunzione del comando da parte dell'esercito. "Abbiamo deciso che verrà formato un governo ad interim in cui il dottor Muhammad Yunus, premio Nobel di fama internazionale, sarà il consigliere principale", ha detto in una conferenza stampa Nahid Islam, il principale leader di Students against discrimination (Sad). Il capo dell'esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman, ha dichiarato in una trasmissione alla televisione di stato che Sheikh Hasina si è dimessa da primo ministro e che l'esercito formerà un governo provvisorio.

Le proteste e la fuga della premier

Il Paese è nel caos: soltanto ieri nella capitale Dacca si sono registrate almeno 56 vittime. La situazione è precipitata in seguito all'acuirsi delle proteste che vanno avanti da settimane contro le quali il governo ha cercato sinora di usare il pugno di ferro. Tuttavia nè il coprifuoco notturno, i tagli alla rete internet, i gas lacrimogeni e i proiettili di gomma sono riusciti a fermare le centinaia di migliaia di manifestanti, in gran parte studenti che nelle strade di Dacca chiedevano la testa di Hasina, eletta per un quarto mandato consecutivo a gennaio, in un voto boicottato dalle opposizioni. La premier alla fine è stata costretta a lasciare la sua residenza nella capitale per raggiungere "un luogo sicuro" poco prima che il suo Palazzo venisse assaltato da migliaia di manifestanti. Nelle stesse ore, come un funzionario di Polizia ha riferito alla Afp, migliaia di persone hanno devastato le case e le attività commerciali delle persone legate al partito della premier, Awami.