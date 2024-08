Usa 2024, Harris avanti a Trump: testa a testa negli Stati in bilico

Donald Trump e Kamala Harris sono testa a testa negli stati in bilico. È quanto emerge da un sondaggio di Cbs-YouGov, secondo il quale la vicepresidente è avanti a Trump a livello nazionale di un punto percentuale. Harris ha infatti il 50% delle preferenze e Trump il 49%. Negli stati in bilico l'ex presidente e Harris sono alla pari con il 50%. Tuttavia, questo vantaggio rientra nel margine di errore di più o meno 2,1 punti del sondaggio.

Per Trump i sondaggi sono truccati

Un numero maggiore di democratici e di elettori neri ha dichiarato nel sondaggio che "voterà sicuramente", ma Harris dovrà continuare a generare entusiasmo, in particolare negli Stati chiave, per mantenere il vantaggio. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 3.102 elettori registrati in tutti gli Stati Uniti tra il 30 luglio e il 2 agosto. Dopo la pubblicazione del sondaggio, la campagna di Trump ha dichiarato in un comunicato che i risultati sono "truccati", ma non ha fornito alcuna prova in tal senso. La CNN ha pubblicato oggi una media di quattro recenti sondaggi nazionali - che, tra l'altro, include il sondaggio della CBS - che mostra Trump con il 49% del sostegno degli elettori e Harris con il 47%. Prima che l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden si ritirasse dalla corsa, era cinque punti dietro Trump