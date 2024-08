Introduzione

L’amministrazione Biden è convinta che nei prossimi giorni Teheran attaccherà lo Stato ebraico per rappresaglia contro l'assassinio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. È possibile che lo schema d’attacco sia lo stesso dello scorso 13 aprile, ma potenzialmente più ampio e con il coinvolgimento di Hezbollah. "Ci aspettiamo alcuni giorni difficili", ha dichiarato una fonte americana ad Axios.

Secondo il New York Times, che cita tre funzionari iraniani non identificati, l'ayatollah Khamenei, in una riunione di emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale lo scorso mercoledì, ha dato l'ordine di colpire direttamente Israele. L’ipotesi allo studio è quella di un attacco combinato di droni e missili contro obiettivi militari nelle vicinanze di Tel Aviv e Haifa, evitando così i civili.