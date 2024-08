Siglato il 6 novembre scorso e ratificato dal Parlamento italiano il 15 febbraio, l'accordo Italia-Albania punta a "rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Albania" e, come fatto sapere la presidente del Consiglio nei mesi scorsi, si pone sostanzialmente tre obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solo chi ha diritto alla protezione internazionale. Con il protocollo di intesa tra Roma e Tirana, i migranti messi in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane - come quelle di Marina e Guardia di finanza, ma non delle Ong - saranno trasferiti in Albania. Il trattato ha una valenza di 5 anni, con possibilità di proroga per altri 5

Per approfondire:

Ok all'accordo Italia-Albania sui migranti: cosa prevede