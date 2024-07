Russia, 23enne muore prima notte di nozze: precipita da 15esimo piano

E' stata trovata a terra senza vestiti. Precipitata dal quindicesimo piano di un edificio di San Pietroburgo. Arriva dalla Russia la storia di Ksenia Vodyanitskaya, una ragazza di 23 anni morta in circostanze misteriose la prima notte di nozze. La giovane, secondo i primi riscontri, sarebbe caduta dalla finestra dell'appartamento che condivideva con il neo sposo. Proprio quest’ultimo avrebbe chiamato i soccorsi, negando da subito ogni coinvolgimento del decesso della moglie.

"Tragico incidente"

Ksenia Vodyanitskaya si era recentemente laureata all’Università di Medicina Veterinaria di San Pietroburgo. Amante della fotografia, solo poche ore prima della tragedia aveva postato sui social alcuni scatti delle nozze. Secondo i quotidiani locali, "le testimonianze di amici e parenti indicano che non c'erano problemi nella relazione della coppia. Il giovane amava sinceramente la sua sposa e non le avrebbe mai fatto del male, riferiscono gli amici della defunta", scrive Moskovsky Komsomolets. L’indagine è ancora in corso ma gli investigatori propendono per la pista del tragico incidente.