Enorme sciame di libellule a Rhode Island, bagnanti in fuga. VIDEO

Un'invasione di libellule in spiaggia. L'esercito sorprende i bagnanti, travolti da un’'ondata di migliaia di insetti in arrivo dal mare. È successo su una spiaggia di Westerly, in Rhode Island. C'è chi osserva sbigottito, chi raccoglie costumi e asciugamani per scappare, chi si protegge in qualche modo per uscire indenne dalla tempesta. I video hanno fatto il giro del web e i riferimenti apocalittici all'invasione delle cavallette della Bibbia non sono mancati.