Huw Edwards, il presentatore Bbc accusato di pedofilia

Edwards - che diede la notizia della morte di Elisabetta II - era già al centro di un'indagine per aver pagato un minore più di 35mila sterline in cambio di foto sessualmente esplicite

Si aggrava lo scandalo a sfondo sessuale costato l'anno scorso la sospensione dal video - e poi le dimissioni - a Huw Edwards, 62 anni, anchorman di punta per anni delle news della Bbc britannica che, tra le altre cose, l'8 settembre 2022 diede al mondo la notizia storica della morte della 96enne Elisabetta II dopo 70 anni di regno. La vicenda è emersa inizialmente come una possibile storia di relazioni gay con partner più giovani, coltivate alle spalle della moglie del giornalista, ma senza immediate implicazioni penali. Ora tutto è sfociato in un’accusa in piena regola di pedofilia.