Huw Edwards, il volto Bbc accusato di aver pagato minore per foto

Si chiama Huw Edwards il presentatore della Bbc accusato di aver pagato un minore più di 35mila sterline per ricevere foto sessualmente esplicite. A renderlo noto è stata la moglie Vicky Flind in una dichiarazione rilasciata a suo nome, nella quale ha affermato che il marito “soffre di gravi problemi di salute mentale” e ora “sta ricevendo cure in ospedale dove rimarrà per un po’”. Flind ha inoltre sottolineato che una volta che Edwards starà “abbastanza bene”, risponderà alle accuse.