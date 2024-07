Introduzione

Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più sorprendenti che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti. Dall’introduzione della Pet Therapy per rilassarsi a Istanbul, Berlino e Milano, fino alla quasi completa robotizzazione dell’aeroporto di Seoul, in Corea del Sud.

Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha inoltre lanciato il servizio "Any Wear, Anywhere", un'iniziativa sostenibile che consente ai passeggeri di noleggiare abiti per tutta la durata della loro vacanza.