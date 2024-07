Tilt informatico nel mondo, ancora diverse ore per tornare a normalità

Un problema di aggiornamento al software di sicurezza Crowdstrike ha messo nei guai milioni di utenti di Microsoft Windows nel mondo, dalle compagnie aeree e ferroviarie a banche, Borse e ospedali. Aerei a terra dall'Europa agli Stati Uniti; oltre un migliaio i voli cancellati, compresi 60 di Ita. Si scusa il Ceo di Crowdstrike, il cui titolo cede oltre il 15% a Wall Street in avvio di contrattazioni. Penalizzata anche Microsoft, che cede l'1,9%. Secondo il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, serviranno 24 ore per tornare alla normalità.

Caos negli scali italiani

Il terremoto globale causato dal software Crowdstrike sui sistemi Microsoft ha colpito duro anche in Italia: a partire dal caos negli scali: il sistema dei collegamenti aerei è stato il più colpito, date le ramificazioni fra i principali aeroporti internazionali che causano inevitabili disservizi a cascata: nessuna ricaduta sulla sicurezza del traffico aereo, come si è affrettata a rassicurare l'Enav. Per la sola Ita Airways, in tarda serata il conto è stato di numerosi ritardi e 71 voli cancellati, soprattutto a Roma e Milano Linate, con oltre il 90% dei passeggeri coinvolti "riprotetto" su voli successivi programmati fra oggi e domani anche attraverso aerei a maggiore capacità. Tutto ciò nonostante i sistemi informatici abbiano "continuato a funzionare correttamente grazie a soluzioni di backup". Se l'impatto diretto del crash dei sistemi informatici è avvenuto a macchia di leopardo, insomma, ciò non ha evitato disservizi lungo tutto il sistema dei trasporti: il caos dei voli internazionali ha coinvolto numerosi scali da Bologna a Palermo, da Olbia a Pisa e Firenze, con persino i taxi andati ko nel capoluogo toscano.

Riunito il Nucleo dell'agenzia per la cybersicurezza

Criticità che hanno allertato il Nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, riunito nel pomeriggio per valutare gli effetti causati dal crash globale mentre l'agenzia forniva sostegno agli operatori coinvolti. "Purtroppo il rischio zero non esiste ed in una società interconnessa ed interdipendente come quella in cui viviamo può esserci un effetto domino" spiegherà poi il dg dell'Agenzia Bruno Frattasi. "Tutto sommato il sistema ha comunque reagito bene all'impatto". Ma per il ritorno alla normalità "ci vorranno 24 ore".

Massima allerta per il sistema finanziario

Massima allerta per il sistema finanziario, con Piazza Affari e la Borsa di Londra che hanno scambiato alla cieca per quasi tutto il pomeriggio, dal blocco degli indici scattato poco prima delle 13 fino alle 17. La Vigilanza bancaria della Bce non ha riportato "alcun impatto diretto", ma "monitora molto attentamente" - spiega un portavoce - e la Bce è in contatto "con qualsiasi banca riporti un incidente cibernetico". Un vero e proprio 'test di resilienza' per le banche, con i principali istituti italiani che non hanno rilevato disservizi significativi continuando ad assicurare operatività ai clienti. Poche, invece, le aziende italiane che hanno pubblicato dati sui propri disservizi, anche se il Codacons parla di danni miliardari per i consumatori su scala globale e valuta una class action contro Microsoft e Crowdstrike. Eni "ha riscontrato "alcuni problemi informatici sui server Microsoft che sono in corso di valutazione e gestione", ma senza "impatti significativi a livello industriale e di sicurezza". Minimo l'impatto su Enel, limitato a rallentamenti sul servizio clienti, mentre A2a "non ha avuto impatti significativi".