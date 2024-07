Disservizio informatico causa problemi ad aerei, media e banche

E' in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici con un'interruzione di rete di massa che sta causando disservizi a trasporto aereo, banche e broadcaster media. Lo stato americano dell'Alaska ha avvertito che i suoi servizi di emergenza sono stati colpiti, mentre ci sono segnalazioni di paralisi della Borsa di Londra. L'Australia è stata particolarmente colpita: i voli sono stati bloccati, i supermercati hanno sperimentato il caos alle casse e le reti televisive sono rimaste in difficoltà a causa del malfunzionamento di autocue, grafici e computer. La causa dell'interruzione non è chiara, ma molti degli interessati l'hanno collegata ai sistemi operativi per PC Microsoft. Le principali compagnie di volo statunitensi American Airlines, United e Delta hanno chiesto alla FAA uno stop globale a terra su tutti i voli.

Le compagnie hanno citato problemi di comunicazione, meno di un'ora dopo che Microsoft ha risolto l'interruzione dei servizi cloud che ha colpito diversi operatori low cost. Non è chiaro se la richiesta di impedire la partenza dei voli fosse collegata alla precedente interruzione del cloud di Microsoft.