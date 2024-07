Microsoft down, guasti informatici in tutto il mondo. Aeroporti fermi

Guasti tecnici a livello globale sono stati segnalati in quello che sembra essere un malfunzionamento mondiale dei sistemi informatici. Alla base ci sarebbe un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende e amministrazioni, che per un errore di configurazione ha mandato in crash i sistemi Microsoft Azure. La Bbc segnala che le operazioni delle principali banche, dei media e delle compagnie aeree stanno subendo importanti interruzioni dal punto di vista informatico. Secondo quanto si apprende, Crowdstrike avrebbe rilasciato un aggiornamento per risolvere in maniera definitiva le problematiche.

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato "azioni di mitigazione". "I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione", ha affermato l'azienda in un post su X. In un avviso, Microsoft ha poi affermato che gli utenti "potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365". L'annuncio è arrivato mentre l'Australia segnalava interruzioni su larga scala dei sistemi IT.





