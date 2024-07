Regno Unito, via libera a carne coltivata come cibo per animali

L'azienda Meatly è stata la prima ad avere l'okay dall'Agenzia per la salute degli animali e delle piante, insieme al Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali. Si tratta di pollo sintetico ottenuto prelevando un piccolo campione da un uovo di gallina

Il Regno Unito è il primo paese europeo ad approvare la carne coltivata. Lo ha deciso l'Agenzia per la salute degli animali e delle piante, insieme al Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali. Per ora però la carne coltivata sarà destinata solo agli animali domestici. Secondo la società di ricerca McKinsey, il mercato della carne sintetica potrà raggiungere 25 miliardi di dollari entro il 2030.

Pollo sintetico per animali domestici

Il primo prodotto approvato dall'Agenzia è stato quello dell’azienda Meatly. Si tratta di pollo sintetico ottenuto prelevando un piccolo campione da un uovo di gallina. Successivamente questo viene coltivato con vitamine e aminoacidi in laboratorio, e poi coltivandolo con le cellule in un contenitore simile a quello in cui viene fermentata la birra. Il risultato è una pasta simile al paté. Meatly prevede di lanciare i primi campioni di cibo per animali domestici quest'anno. L'azienda ha anche reso noto che si concentrerà sulla riduzione dei costi e sull'avvio della produzione con l’obiettivo di raggiungere volumi industriali entro i prossimi tre anni. Le riduzioni dei costi potrebbero essere ottenute mescolando la carne con le verdure, come si fa con altri alimenti per animali domestici.