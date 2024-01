Israele, carne coltivata da cellule bovine: via libera a produzione

È Israele il primo Paese al mondo ad autorizzare la vendita di carne coltivata da cellule bovine. L'autorizzazione - hanno riferito i media - riguarda il prodotto messo a punto da 'Aleph Farms', una start up di Rehovot. Il ministero ha detto che la decisione è stata presa "in considerazione della crescente domanda globale di proteine ;;e dell'importanza di produrre prodotti di origine non vivente" come "fonti alimentari alternative". Fino ad ora era stata autorizzata in Usa e a Singapore la carne coltivata di pollo. Nell’ambito di un programma pilota per l’esame di una proteina alternativa, spiega il ministero, “è stato approvato per la prima volta al mondo un ‘nuovo alimento’ che include colture cellulari provenienti da bovini, noto anche come ‘carne coltivata’“.