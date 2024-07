Bangladesh, violenti scontri tra polizia e studenti: oltre 700 feriti

Si contano almeno 104 agenti di polizia e 30 giornalisti feriti. Le proteste studentesche, che nel Paese sono in corso da settimane, sono contro le norme sull'assunzione del servizio civile e hanno causato finora 39 morti ascolta articolo

Violenti scontri tra polizia e studenti manifestanti in Bangladesh, dove oltre 700 persone persone sono rimaste ferite in 26 dei 64 distretti del Paese. Le manifestazioni nel paese sono in corso da settimane. Le proteste studentesche contro le norme sull'assunzione del servizio civile, hanno causato finora 39 morti, 32 persone sono state uccise nell’ultima giornata. Si contano almeno 104 agenti di polizia e 30 giornalisti feriti. "I manifestanti - ha detto la polizia - hanno appiccato il fuoco e compiuto atti vandalici" contro gli uffici della televisione statale BTV e dell'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, nonché contro "vari" edifici della polizia e del governo.

La legge degli anni Settanta Gli studenti bengalesi protestano contro un sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico che reputano discriminatorio e che vorrebbero sostituire con uno basato sul merito. In Bangladesh, per una legge che risale agli anni Settanta, il 30 per cento di questi posti di lavoro (che sono molto ambiti perché ben compensati e sicuri) è appannaggio dei familiari dei reduci della guerra di indipendenza dal Pakistan del 1971. Sono 400mila i laureati che ogni anno competono per 3mila posti di lavoro. approfondimento Bangladesh, almeno 5 morti in proteste studentesche contro il governo