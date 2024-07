La tigre della Malesia è a rischio di estinzione: è allarme

Si ritiene che ne restino meno di 150 esemplari in natura a causa della perdita dell'habitat, del bracconaggio illegale e della diminuzione delle prede. Presente sullo stemma del Paese asaitico è considerato un simbolo del patrimonio nazionale ascolta articolo

Una recente ondata di decessi allarmanti ha accresciuto i timori per la tigre malese. Le autorità per la fauna selvatica e gli ambientalisti definiscono la minaccia all'animale emblematico un'"emergenza nazionale". Originaria delle giungle della Malesia peninsulare , questa maestosa sottospecie felina è in grave pericolo di estinzione: si ritiene che ne restino meno di 150 esemplari in natura a causa della perdita dell'habitat, del bracconaggio illegale e della diminuzione delle prede. Presente sullo stemma della Malesia e considerato un simbolo del patrimonio nazionale, il suo numero è crollato a partire dagli anni '50, quando circa 3.000 esemplari vagavano per il paese del sud-est asiatico, affermano i funzionari . L'ultimo caso In questo contesto già tetro, foto e video di una tigre malese morta sono diventati virali sui social media a fine giugno. La carcassa, trovata gonfia e galleggiante in un ruscello nello stato rurale settentrionale di Kelantan, è stata scoperta dalle guardie forestali. Non sono stati riscontrati segni di ferite da lacci o colpi di arma da fuoco e gli ufficiali forestali dello Stato stanno eseguendo un esame post-mortem. Le immagini hanno provocato forti reazioni in molti in Malesia, che hanno sottolineato l'urgenza di salvare il loro simbolo nazionale dall'estinzione.

Massima attenzione "La difficile situazione delle tigri malesi è una crisi nazionale che richiede la massima attenzione e l'impegno di tutti i malesi", ha detto alla CNN Henry Chan, direttore della conservazione presso il World Wildlife Fund Malaysia (WWF). "Sono necessari maggiori sforzi di conservazione - ha aggiunto - ad esempio potenziando i pattugliamenti negli habitat critici delle tigri e sfruttando tecnologie avanzate come fototrappole e droni per il monitoraggio e la sorveglianza". I principali rischi "La tigre malese è sull'orlo dell'estinzione, con meno di 150 esemplari rimasti in natura", ha affermato Mark Rayan Darmaraj, direttore nazionale della Wildlife Conservation Society Malaysia. "Gli esemplari rimasti soffrono della perdita dell'habitat, dell'esaurimento delle prede e delle uccisioni per rappresaglia derivanti dai conflitti tra uomini e tigri", ha affermato. "Inoltre, la costruzione di strade attraverso i loro habitat aumenta il rischio di incidenti mortali tra veicoli, come si è visto in diversi incidenti recenti".

Un progetto per i prossimi otto anni In un Piano d'azione nazionale per la conservazione delle tigri, della durata di otto anni, pubblicato in collaborazione con gruppi no-profit nel 2020, i funzionari malesi hanno delineato priorità quali strumenti di conservazione e un "Piano fisico nazionale" per supportare gli sforzi di conservazione. "Attraverso l'attuazione di una serie di azioni concertate, sostenute dall'impegno politico e dal sostegno pubblico, noi come nazione e come parte della comunità globale per la conservazione possiamo garantire che uno degli animali più maestosi e carismatici con cui condividiamo il pianeta non scomparirà", si legge nel rapporto.