Kenya, serial killer confessa l’uccisione di 42 donne

E’ stato definito un “serial killer psicopatico” l’uomo arrestato in Kenya che ha confessato di aver ucciso 42 donne dopo che erano stati scoperti alcuni corpi smembrati e buttati in una discarica di Nairobi. "Il sospettato ha confessato di aver attirato, ucciso e smaltito 42 corpi femminili nella discarica", ha riferito il capo della direzione delle indagini penali, Mohamed Amin. L’uomo, 33 anni, è stato definito dagli inquirenti come un assassino che “non ha rispetto per la vita umana". Come riporta la Bbc , avrebbe iniziato ad uccidere nel 2022 e avrebbe tolto la vita anche alla moglie. Oltre a lui è stato fermato anche "un secondo sospettato che è stato beccato in possesso di un cellulare di una delle vittime", ha spiegato Amin.

I ritrovamenti

Proprio nei giorni scorsi la polizia keniota aveva recuperato alcuni sacchi pieni di parti di corpi femminili smembrati in una discarica della capitale kenyota. I sacchi, ritrovati in mezzo ad una distesa di spazzatura in una cava abbandonata vicina ad una baraccopoli di Nairobi, contenevano gambe mozzate e un torso, come sottolineato in una nota dalla Direzione delle indagini penali. Col passare delle ore e delle indagini sono emersi, in tutto, i corpi di otto donne. La polizia, durante le ricerche, è dovuta anche intervenire per disperdere una folla di spettatori inferociti che si erano avvicinati alla discarica di Mukuru per seguire le operazioni. Il capo ad interim della polizia nazionale, Douglas Kanja, ha raccontato che i primi sei corpi erano stati ritrovati venerdì scorso, mentre altre parti dei corpi sono state recuperate nella giornata di sabato. Le indagini preliminari hanno rivelato che appartenevano tutti a delle donne. Poi, dopo il fermo di un 33enne, la macabra confessione.