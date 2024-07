Francia, arrestato presunto assassino di bimba scomparsa ieri

Oltre 100 gendarmi si erano mobilitati per cercare Célya, 6 anni, "scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l'If", una ventina di chilometri a nord-ovest di Rouen, poco prima delle 18 di ieri. A chiamare la polizia era stata la madre della piccola per dire che il suo compagno l’aveva aggredita con un coltello. La donna era riuscita a scappare lasciando in casa l’uomo con la bambina. Ma all’arrivo degli agenti nell’edificio non c’era nessuno ascolta articolo

Avrebbe rapito e poi ucciso la figlia della sua compagna in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l'If, nel nord della Francia. È stato arrestato intorno alle 6 di questa mattina “vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco”. L’allarme rapimento era scattato ieri sera. Oltre 100 gendarmi si erano mobilitati per cercare Célya, 6 anni, "scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l'If", una ventina di chilometri a nord-ovest di Rouen, poco prima delle 18 di ieri. A chiamare la polizia era stata la madre della piccola per dire che il suo compagno l’aveva aggredita con un coltello. La donna era riuscita a scappare lasciando in casa l’uomo con la bambina. Ma all’arrivo degli agenti nell’edificio non c’era nessuno.

Il ritrovamento del cadavere Il corpo di Celya è stato ritrovato nella notte, in un bosco vicino all’auto del sospettato, una Golf blu scuro. “Con decisione della Procura di Rouen, la segnalazione di rapimento è stata ritirata", ha dichiarato il dicastero sul suo account X senza aggiungere ulteriori dettagli. L’uomo, un 42enne, si trova attualmente in custodia di polizia. È accusato di omicidio. La coppia non era stata segnalata per violenza domestica, ma secondo una fonte vicina alle indagini, l'uomo era noto alla giustizia per problemi comportamentali. vedi anche Un anno dalla scomparsa di Kata, le 4 piste seguite dalla procura