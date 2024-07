Francia, incendio su una guglia della cattedrale di Rouen. VIDEO

La guglia della cattedrale di Rouen, in Seine-Maritime, Normandia, nel nord della Francia, sta andando a fuoco. Lo riporta l'emittente Bfmtv diffondendo le immagini di una lunga colonna di fumo. Al momento non sono rese note le cause che hanno scatenato l'incendio, ancora in corso. Il sindaco della città, Nicolas Mayer-Rossignol, ha scritto su 'X' che ''tutte le risorse pubbliche sono mobilitate'' e che ''al momento sono sconosciute'' le cause dell'incendio ''in corso nella guglia della cattedrale di Rouen'', accompagnando il suo messaggio con una fotografia.