Romania, ragazza uccisa da un orso durante un'escursione sui Carpazi

Il ministro dell'Ambiente rumeno, Mircea Fechet, ha chiesto quote più elevate di uccisione degli orsi. Secondo le stime del governo di Bucarest, nei Carpazi rumeni vivono circa 8.000 orsi bruni (la seconda più grande popolazione di orsi in Europa dopo quella russa).

Stava facendo un’escursione con il fidanzato sul massiccio di Bucegi, a sud di Brasov, in Romania. Un orso, apparso all’improvviso, la ha afferrata e trascinata via. Non c’è stato nulla da fare per una turista 19enne in gita sui Carpazi. Il recupero del suo corpo è stato particolarmente complicato a causa della presenza dell’animale nella zona. A dar notizia della tragedia l'agenzia di stampa rumena Mediafax.