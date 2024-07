Inchiesta Sarkozy, Carla Bruni indagata e sotto controllo giudiziario

L'indagine

L'indagine giudiziaria è stata aperta nel maggio 2021 e riguarda il presunto tentativo di ingannare la giustizia francese, un reato per il quale l'ex presidente è stato incriminato a ottobre. Dopo la ritrattazione delle accuse verso Sarkozy da parte di Takieddine, gli inquirenti iniziarono a sospettare diverse persone vicine all’ex presidente (familiari, collaboratori, fedelissimi) di aver organizzato la ritrattazione per minare, nel seguito delle indagini, la credibilità dello stesso Takieddine, che dopo poche settimane tornò nuovamente sui suoi passi negando la ritrattazione. Come riferito da una fonte, Carla Bruni è sospettata di sfruttamento di corruzione di testimone e partecipazione ad associazione per delinquere allo scopo di truffa alla giustizia. La moglie dell'ex capo dello Stato è stata "posta sotto controllo giudiziario con il divieto di contattare tutti i protagonisti di questo procedimento, a eccezione del signor Nicolas Sarkozy". La donna è anche stata posta sotto lo statuto di testimone informato per il reato di associazione per delinquere allo scopo di corrompere personale giudiziario di un altro stato, in Libano.