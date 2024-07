Elezioni Usa, Trump: “Biden non vuole mollare la corsa, per il suo ego"

Il presidente degli Stati Uniti Biden non intende lasciare ed è andato all'attacco delle "elite dem" che gli chiede di ritirarsi: "Sfidatemi alla convention", ha detto in un'intervista a Msnbc

Donald Trump ha detto di ritenere che Joe Biden non ritirerà la sua ricandidatura alla Casa Bianca. "Penso che potrebbe benissimo restare in corsa, ha un ego e non vuole mollare"", ha dichiarato l'ex presidente e candidato repubblicano in un'intervista a Fox News. Il tycoon prevede inoltre che se Biden dovesse ritirarsi la vicepresidente Kamala Harris diventerebbe la candidata dei democratici alle elezioni Usa di novembre. "Penso che sarà lei: sono molto preoccupati per il voto, titubanti. Non vogliono farlo in nessun altro modo. Penso di essere davvero arrivato a credere che è questo quello che faranno", afferma Trump.

Il duello televisivo

Donald Trump, ritornando al face to face televisivo ha rincarato la dose affermando che quello con Joe Biden è stato "un dibattito strano, perché fin dai primi minuti le risposte che ha dato" il presidente americano "non avevano molto senso". "Non erano nemmeno risposte: erano solo parole messe insieme che non avevano significato", ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca. "Sembrava estremamente pallido, per usare un eufemismo" e la sua voce era "piuttosto debole", ha proseguito il tycoon rispondendo alle domande del conduttore tv Sean Hannity.