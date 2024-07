Papa Francesco dall'ottico di fiducia a Roma: è bagno di folla. FOTO

Ieri aveva faticato a leggere l'omelia a Trieste, oggi il Pontefice è tornato nel negozio in via del Babuino della famiglia Spiezia, dove è già stato in passato. Ad attenderlo curiosi e fedeli, romani e turisti: si è concesso a foto e selfie e anche una volta salito sulla sua 500 bianca targata SCV per tornare in Vaticano ha continuato a stringere mani

Durante la lettura dell’omelia di domenica 7 luglio a Trieste, in occasione della Settimana sociale dei cattolici, qualcuno si era accorto che faticava a leggere. E infatti oggi Papa Francesco aveva un appuntamento dall’ottico di fiducia, un’antica bottega storica di soli 8 mq in via del Babuino, gestita dalla famiglia Spiezia. Qui andò anche nel 2015, quando la sua comparsata in negozio si trasformò in un bagno di folla. Nonostante abbia cercato di tenere il solito basso profilo durante le uscite dal Vaticano, anche questa volta via del Babuino è stata riempita da fedeli e curiosi. Il Pontefice, sulla carrozzina, si è concesso a foto e selfie, e anche una volta salito sulla sua 500 bianca targata SCV ha continuato a stringere mani.