Trump e Le Pen come Darth Vader, la nuova opera di TvBoy

I due candidati per le elezioni di Usa e Francia sono i protagonisti dell'ultima opera dell'artista. Non è chiaro il luogo in cui TvBoy ha realizzato questo ultimo murales, le cui immagini sono state condivise direttamente da lui sul suo profilo Instagram

"The Empire strikes back...", ovvero "l'Impero colpisce ancora, ci serve un Jedi". La nuova opera dell'artista di murales TvBoy è comparsa in un video sul suo profilo Instagram. I protagonisti sono Donald Trump e Marine Le Pen, candidati in corsa per le elezioni nei loro rispettivi Paesi, Usa e Francia. I due politici sono rappresentati nei panni di Darth Vader, antagonista della saga di Guerre Stellari nonché personaggio negativo al servizio dell'Impero Galattico. "We need a Jedi!", scrive infatti TvBoy nella didascalia accanto al post auspicando l'arrivo di qualcuno in grado di cambiare il corso delle cose.