Uk, Starmer: “Giudicateci dai fatti, la crescita è la priorità”

"Vogliamo essere giudicati dai fatti, non dalle parole”. Lo ha dichiarato il nuovo premier britannico Keir Starmer nella prima conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri d'esordio. Starmer ha parlato della necessità di "attuare il cambiamento da parte di un Labour che è cambiato”, a partire da un piano per il rilancio della "crescita dell'economia" da delineare martedì. Ha poi detto che visiterà Scozia, Galles e Irlanda del Nord, notando come il suo governo abbia "un mandato pieno", essendo "il primo partito in Inghilterra, Scozia e Galles". Ha, inoltre, aggiunto di aver chiarito cosa attenda dai ministri in termini di condotta ed efficienza.

Il nuovo premier laburista Keir Starmer ha assicurato di voler rappresentare tutti, anche coloro che non hanno votato il Labour alle elezioni del 4 luglio, parlando a Downing Street . "Il Paese viene prima del partito", ha ribadito in risposta a un giornalista che gli ricordava come il suo partito abbia incassato una super maggioranza grazie al tracollo Tory, ma non sia stato votato "dall'80% circa dei britannici", includendo i tanti che non sono andati alle urne. Starmer non ha poi mancato di rinfacciare ai governi conservatori precedenti di aver al contrario fatto prevalere "gli interessi di partito" e di aver lasciato situazioni "allo sfascio" e "fallimenti monumentali" in settori come la sanità (Nhs) o le carceri. Ha quindi insistito che il rilancio del servizio sanitario è fra le priorità programmatiche del suo governo, a incominciare dalla promessa di migliaia di nuove assunzioni, sui cui tempi è rimasto però vago. Così come ha glissato dinanzi alla domanda di chi lo incalzava sulla possibilità di ricorrere alla leva di nuove tasse - pur esclusa in campagna elettorale - laddove i conti di un ambito come quello della sanità dovessero rivelarsi ancor più in crisi delle attese. Al riguardo, si è limitato a ripetere che la sua compagine è pronta ad assumere "decisioni dure" nell'interesse del Paese.

Domani in Scozia per la prima visita da primo ministro



Sarà in Scozia già "domani" la prima visita in programma per il neo primo ministro britannico, Keir Starmer. Lo ha annunciato lo stesso leader laburista, precisando che nei prossimi giorni sarà impegnato in un tour che dopo la Scozia lo vedrà in Irlanda del Nord e Galles prima di far ritorno in Inghilterra. "Giovedì abbiamo chiaramente ricevuto il mandato da tutte e quattro le nazioni. Per la prima volta in più di 20 anni, abbiamo la maggioranza in Inghilterra, Scozia e Galles, e questo è un chiaro mandato per governare tutti e quattro gli angoli del Paese", ha sottolineato Starmer.

Migranti, Starmer abbandona progetto espulsioni in Ruanda



Il nuovo premier ha, inoltre, annunciato che sarà abbandonato il controverso programma di espulsione dei migranti verso il Ruanda messo a punto dal governo conservatore, dichiarando di "non essere preparato" a portare avanti il piano. Questo progetto "era morto e sepolto prima ancora di iniziare. Non è mai stato dissuasivo, non sono pronto a continuare con misure artificiose", ha aggiunto il primo ministro.



