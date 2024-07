Keir Starmer è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito dopo aver ricevuto da re Carlo III il mandato per formare il nuovo governo britannico. L’incarico è arrivato dopo il trionfo storico per i Laburisti alle elezioni del 4 luglio. Ma ad accogliere il neopremier ci sarà anche una presenza “speciale”, ovvero quella di Larry The Cat. ( ELEZIONI NEL REGNO UNITO, LA DIRETTA DI SKY TG24 )

I possibili antagonisti

Da circa 14 anni il gatto Larry, l’acchiappa-topi ufficiale del governo di sua Maestà, non conosce crisi politiche ma anzi, osserva uno dopo l’altro i ministri che si succedono a Downing Street. Adesso è pronto ad accogliere il suo sesto primo ministro, proprio quel Keir Starmer che con la sua vittoria ha chiuso la lunga era dei Conservatori alla guida del Regno Unito, iniziata nel 2010, poco prima dell'arrivo di Larry proprio a Downing Street. Con il premier uscente Rishi Sunak se ne andrà, tra l’altro, anche il suo labrador, di nome Nova. Larry resterà lì, inossidabile, ma potrebbe comunque “patire” la concorrenza di un felino di 17 anni, qualora sir Keir decidesse un trasloco completo dalla sua casa londinese. Si tratterebbe del gatto Jojo, molto amato dai due figli teenager di Starmer e piuttosto viziato, accompagnato anche dal criceto Bear, altro animale di famiglia.

Il profilo social

Larry, comunque, non sembra voler mollare il colpo ed è pronto a difendere il territorio, specie in qualità del suo status da veterano. E considerando pure che aveva già avuto la meglio ai tempi della rivalità nata con Palmerston, il gatto del Foreign Office per qualche anno, poi andato in pensione nel 2020 e ritiratosi lontano dalla città. Il gatto, tra l’altro, ha anche un profilo non ufficiale su X, creato per scherzo ma diventato popolarissimo con oltre 850 mila follower, nel quale compaiono foto e diversi “commenti” a proposito della scena politica britannica, incluso quello apparso nelle scorse ore: “Rishi Sunak ha offerto le sue dimissioni al Re, ma Keir Starmer deve ancora essere nominato Primo Ministro, quindi chi è al comando? Io”.