I belgi del Vlaams Belang entrano in Patrioti per l'Europa

"Un vento di cambiamento sta soffiando in Europa. Il Vlaams Belang si unisce al nuovo gruppo Patrioti per l'Europa con i nostri amici Fidesz, Pvv, Fpo, Chega.. (altri in arrivo). I partiti nazionalisti sono più forti che mai. Meno Ue e meno immigrazione, perché amiamo la nostra Europa". Lo scrive su X Tom Van Grieken, leader del Vlaams Belang, sigla separatista di estrema destra del Belgio. Due giorni prima, Vox ha lasciato i Conservatori e riformisti europei di Giorgia Meloni per spostarsi nel nuovo gruppo parlamentare di Orban.