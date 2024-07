Ue, Vox lascia l'Ecr di Meloni al per entrare in Patrioti per l'Europa

Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha annunciato l'ingresso del suo partito nei “Patrioti per l'Europa”. L'adesione Vox a patrioti è un segnale importantissimo per la Lega. “Manca numero nazionalità sufficienti per fare ancora il gruppo politico” sottolinea Tajani ascolta articolo

Vox lascia l'Ecr, il gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e aderisce ai "Patrioti per l'Europa", il nuovo gruppo formato dal premier ungherese Viktor Orban. Il partito di estrema destra spagnolo lo annuncia in una nota, nella quale tra l'altro "esprime la sua amicizia a Giorgia Meloni", presidente del gruppo dei Conservatori, e "a Fdi". "Giorgia Meloni sarà sempre una socia, un'amica ed alleata di Vox", si legge nella nota del partito, che ringrazia il partito polacco Pis, "che è stato all'avanguardia nella lotta dei patrioti in Europa".

Tajani: Patrioti non sono influenti, solo un progetto "Id si sta trasformando nel gruppo dei patrioti per l'Europa, adesso è entrata anche Vox, ma è un gruppo ininfluente perchè nessuno vuole poi discutere con loro. Ancora non è neanche ufficialmente formato perchè non c'è un numero di nazionalità sufficiente per fare un gruppo. In questo momento è solo un progetto politico". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando del gruppo dei patrioti lanciato da Viktor Orban. approfondimento Orban lancia i Patrioti per l'Europa al Parlamento Ue