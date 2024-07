Per il settimanale The Economist è giunto il momento che Joe Biden si ritiri dalla corsa alla Casa Bianca. "Il dibattito presidenziale è stato terribile per Biden", scrive la rivista britannica, che sceglie un deambulatore per la sua copertina. "È stata un'agonia vedere un uomo anziano confuso lottare per ricordare parole e fatti. La sua incapacità di sostenere un'argomentazione contro un avversario debole è stata scoraggiante. Ma l'operazione della sua campagna per negare ciò che decine di milioni di americani hanno visto con i propri occhi è più tossica di entrambe, perché la sua disonestà provoca disprezzo".

"La sua campagna si basa su una menzogna"

"Biden è esente da colpe per le sue capacità in declino, ma non per la sua insistenza, supportata dalla sua famiglia, dai suoi alti collaboratori e dall'élite democratica, nel far credere che sia ancora in grado di svolgere il lavoro più difficile del mondo. La sua affermazione che questa elezione sia tra giusto e sbagliato è rovinata dal fatto che l'esistenza della sua campagna dipende ora da una menzogna". L'Economist cita poi tutte le conseguenze negative per l'America, se dovesse eleggere un presidente con crescenti difficoltà. E in tutto questo, la politica americana non avrebbe alcuna chance di rinnovarsi, cosa di cui ha bisogno urgente, secondo la rivista.