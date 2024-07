Nave militare cinese sequestra un peschereccio taiwanese

La guardia costiera cinese del Fujian "ha abbordato e sequestrato un peschereccio di Taiwan" per il sospetto di attività "di pesca illegale" nelle acque al largo di Quanzhou. L'episodio è avvenuto martedì e oggi la guardia costiera ha precisato in una nota che "l'azione è stata intrapresa in conformità con la legge".All'interno dell'area, le reti utilizzate "erano molto più piccole della dimensione minima delle maglie" stabilita dalla Cina, costituendo "una minaccia per le risorse della pesca marina e per l'ambiente". Alcune navi provenienti da Taiwan "hanno tentato di interferire con le normali forze dell'ordine e la guardia costiera del Fujian ha avvertito e allontanato una nave in conformità con la legge", ha riferito Liu Dejun, portavoce della guardia costiera cinese.