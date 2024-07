Assassinata la sorella ex calciatore della Fiorentina Carlos Salcedo

Secondo le prime informazioni Paola, 29 anni, molto conosciuta per il suo lavoro come modella e presentatrice della tv messicana, è stata uccisa all'uscita da un circo in un tentativo di rapina finito male

È stata uccisa a colpi di arma da fuoco in Messico la sorella di Carlos Salcedo, calciatore messicano con un passato anche in Serie A. Secondo le prime informazioni Paola, 29 anni, molto conosciuta per il suo lavoro come modella e presentatrice della tv messicana, è stata assassinata all'uscita da un circo nella serata lunedì primo luglio nel comune di Huixquilucan de Degollado. L’ipotesi più concreta per gli inquirenti è quella di un tentativo di rapina finito male.