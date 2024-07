Spagna, la Corte Suprema nega l'amnistia al leader catalano Puigdemont

"Il giudice della Corte Suprema ha emesso oggi un'ordinanza in cui dichiara inapplicabile l'amnistia al reato di appropriazione indebita nel processo contro l'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont", ha dichiarato il tribunale in un comunicato diffuso oggi, specificando che il mandato di arresto nei suoi confronti rimane quindi in vigore

La Corte Suprema spagnola si è rifiutata di concedere l'amnistia al leader catalano Carles Puigdemont, in esilio dal fallito tentativo di secessione nel 2017, e ha mantenuto il mandato di arresto nei suoi confronti. "Il giudice della Corte Suprema ha emesso oggi un'ordinanza in cui dichiara l'amnistia non applicabile al reato di appropriazione indebita nel caso contro l'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont", ha affermato la corte in un comunicato, precisando che il mandato d'arresto nei suoi confronti è pertanto rimasto in vigore.