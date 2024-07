La polizia ha arrestato almeno 15 persone al Pride di Istanbul

Fino a pochi anni fa la sfilata attirava anche più di 100mila persone, ma di fatto in Turchia è vietata dal 2015, spesso con pretesti come la sicurezza pubblica

Almeno 15 persone sono state arrestate dalla polizia a Istanbul dopo aver sfilato in occasione del Gay Pride , non autorizzato dalla prefettura. Lo riportano vari media turchi, mostrando immagini di attivisti che marciano nonostante i divieti. La prefettura aveva vietato la manifestazione, citando "gruppi criminali" tra gli organizzatori, mentre le principali strade del centro sono presidiate da un alto numero di agenti e alcune fermate della metro sono state bloccate. Circa un centinaio di attivisti ha sfilato comunque per circa 10 minuti in un diverso quartiere, nel distretto di Kadikoy, sulla sponda asiatica della città.

Vietata dal 2015

Fino a pochi anni fa la sfilata del Pride a Istanbul attirava anche più di 100mila persone, ma di fatto in Turchia è vietata dal 2015, spesso con pretesti come la sicurezza pubblica. L’ufficio del governatore aveva comunicato il divieto di tutte le manifestazioni legate al Pride, e di conseguenza la polizia aveva transennato il centro della città, facendo chiudere diverse stazioni della metro e bloccando il traffico. Ciononostante, proprio come gli anni scorsi, diverse centinaia di persone si sono comunque riunite nella capitale turca per manifestare in difesa dei diritti della comunità LGBTQ+.