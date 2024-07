Atterraggio d'emergenza in Brasile, 30 feriti per una turbolenza

Mondo

Secondo una classifica del portale Turbli e pubblicata sul Il Messaggero, nel 2023 la tratta più colpita a livello mondiale è stata la Santiago del Cile-Santa Cruz in Bolivia. Uno studio inglese rileva come in 40 anni il cambiamento climatico abbia incremento del 55% la possibilità di incappare nelle “Cat” nel Nord Atlantico e negli Usa. A Bangkok intanto sono arrivati gli ufficiali di Singapore per indagare sulle cause dell’incidente sul Boeing proveniente da Londra che il 21 maggio ha causato un morto e 40 feriti