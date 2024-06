Elezioni Francia, sondaggi: Le Pen vicina a maggioranza assoluta

Il Rassemblement national (Rn), ampiamente favorito per le elezioni legislative di domenica 29 giugno e del 7 luglio, dovrebbe raccogliere il 36% dei voti secondo un sondaggio Elabe per BFM TV e La Tribune Dimanche

Il Rassemblement national (Rn), il partito di Marine Le Pen ampiamente favorito per le elezioni legislative di domenica 29 giugno e del 7 luglio, dovrebbe raccogliere il 36% dei voti secondo un sondaggio Elabe per BFM TV e La Tribune Dimanche, pubblicato nella giornata di venerdì 28 giugno. Il Nuovo Fronte Popolare insegue (27,5%) e accentua la distanza dai macroniani (20%), che perderebbero 140 seggi in Assemblée Nationale su un totale attuale di 250.

I sondaggi

A due giorni dal primo turno, l'estrema destra di Marine Le Pen è lanciata non soltanto verso una larga maggioranza relativa, ma è ormai vicino a quella assoluta. I Républicains sono al 9%. La proiezione in seggi di Elabe vede per la prima volta il Rn fra i 260 e i 295 seggi (su un totale di 577, maggioranza assoluta a partire da 289), il Nuovo Fronte Popolare tra 155 e 175, i macroniani di Ensemble fra 85 e 105. L'istituto di sondaggi avverte che le proiezioni devono essere comunque lette con prudenza, dal momento che la composizione delle candidature in ognuna della 577 circoscrizioni per il secondo turno non è al momento conosciuta ed è anch'essa frutto di previsioni sui risultati del primo.