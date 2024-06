Attentato Sarajevo, l’assassinio che scatenò la Prima Guerra Mondiale

In una domenica di fine giugno del 1914, Sarajevo fu teatro di un evento che cambiò la storia: l'assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia. Questo drammatico episodio funse da catalizzatore per lo scoppio della Grande guerra, segnando un punto di non ritorno nella storia moderna

110 anni fa, il 28 giugno 1914, la miccia del conflitto si accese a Sarajevo, dove lo studente serbo Gavrilo Princip assassinò l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria-Ungheria, e sua moglie Sofia. Questo evento innescò la Prima Guerra Mondiale, segnando un punto di non ritorno nella storia moderna. Un conflitto che avrebbe visto il crollo di diversi imperi: l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe non sopravvisse alla guerra, l'impero tedesco fu smantellato e lo zar Nicola II imperatore di tutte le Russie fu giustiziato con la famiglia durante la rivoluzione ormai vicina. In un contesto di nazionalismi crescenti, il mondo intero fu trascinato in una guerra che divenne un massacro globale.