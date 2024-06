Tentato golpe in Bolivia, sono due gli ufficiali arrestati

Sono Juan José Zúñiga e Juan Arnez Salvador, ex comandanti dell'Esercito e della Marina identificati come i principali artefici del tentato colpo di Stato messo in atto nelle scorse ore nel Paese. Secondo il ministro dell'Interno boliviano, Eduardo del Castillo, l'intenzione era quella di "prendere il comando" del Paese e di "rovesciare un’autorità democraticamente eletta". Dopo gli scontri, sono stati 12 i feriti

Si chiamano Juan José Zúñiga e Juan Arnez Salvador e sono gli ex comandanti dell'Esercito e della Marina identificati in Bolivia come i principali artefici del tentato colpo di Stato realizzato nelle scorse ore nel Paese. A far chiarezza sui risvolti di quanto successo ci ha pensato, durante una conferenza stampa, il ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, che riferito che le due persone arrestate saranno processate per reati legati alla sicurezza interna. Esiste, ha proseguito il ministro boliviano, anche “un altro gruppo di persone che saranno indagate per aver contribuito alla realizzazione del tentato colpo di Stato. Poi, una volta che saranno condannati, garantiremo che ciò non accada di nuovo". Intanto sulla scorta di quanto successo ieri, il presidente Luis Arce ha nominato in una cerimonia i nuovi vertici delle forze armate. Il generale José Wilson Sánchez Velásquez è stato chiamato ad essere il nuovo comandante dell'esercito, il generale Gerardo Zabala invece sarà a capo dell'Aeronautica militare, mentre il viceammiraglio Renán Guardia guiderà la Marina.