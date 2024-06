Orban, incidente per la sua scorta in Germania: 1 poliziotto morto

Una donna che era alla guida di una Bmw non si è resa conto della barriera e ha colpito in pieno la motocicletta di uno dei due agenti

Un agente della scorta di Viktor Orban è morto in ospedale a Stoccarda, in Germania, dopo un incidente stradale, verificatosi alle 11.15 di ieri, lunedì 24 giugno. Due motociclette della polizia tedesca erano impegnate a scortare l’auto blu di Orbán, verso l’aeroporto. Nel tragitto sono rimaste coinvolte in uno scontro con un’auto, una Bmw guidata da una donna di 69 anni, che non si era accorta di una barriera e che ha colpito in pieno due agenti, uccidendone uno e ferendo gravemente l’altro.

La corsa in ospedale

La motocicletta di un poliziotto di 61 anni è stata sbalzata su quella dell’altro agente - 27 anni – posizionata per bloccare il passaggio. Il più anziano dei due è morto poco più tardi in ospedale, mentre l’altro è rimasto ferito. Orban si trovava alla Mhp-Arena di Stoccarda per assistere alla partita dagli Europei tra la l’Ungheria e la Scozia, vinta per 1-0 proprio dalla nazionale magiara.