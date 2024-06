La reazione di Pechino arriva a due giorni dal via libera degli Usa per la vendita a Taipei di armi per un valore di 360 milioni di dollari. Il ministero della Difesa taiwanese riferisce che gli aerei militari cinesi si sono avvicinati a 37 miglia nautiche da Taiwan: uno degli approcci più vicini registrati quest'anno. I militari dell'isola monitorano la situazione

Non diminuiscono le tensioni tra Taipei e Pechino. A due giorni dalla notizia della vendita di armi Usa a Taiwan per un valore di 360 milioni di dollari, arriva la reazione della Cina. Nei mari circostanti e nello spazio aereo sopra l’isola in 24 ore sono stati rilevati 36 aerei e 7 navi da guerra cinesi. Si tratta di una delle maggiori incursioni del 2024 da parte delle forze armate di Pechino. Come si legge in una nota del governo taiwanese, sono 34 i mezzi aerei che hanno superato la linea mediana dello Stretto entrando nella zona taiwanese di identificazione di difesa aerea (Adiz) orientale e di sudovest. I militari di Taipei "hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza". Come riferito dal ministero della Difesa taiwanese, gli aerei militari cinesi si sono avvicinati a 37 miglia nautiche da Taiwan: uno degli approcci più vicini registrati quest'anno. Il governo di Taipei ha mobilitato le sue unità aeree, navali e missili di terra per seguire più da vicino l'evoluzione degli eventi.